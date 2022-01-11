Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüjdeki tel örgüleri aşıp karşı şeride geçti. Takla atan otomobilin sürücüsü, 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Bahadır Dağlı'nın kullandığı LÖ NB 42 yabancı plakalı otomobilin, Çolaklı Süral kavşağını geçtikten sonra şiddetli yağmurunda etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmasıyla refüjü ve tel örgüyü aşarak karşı şeride devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan ve otomobilden Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından çıkarılan otomobil sürücüsü Bahadır Dağlı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin yol ortasında durması nedeniyle D-400 Karayolu Çolaklı mevkiinde Manavgat'tan Antalya'ya gidiş yönüne araç yoldan kaldırılıncaya kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.