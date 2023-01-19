Kayınvalide ve gelinin kuyumcudaki dalgınlığı 40 bin liraya mal oldu

Antalya'da bir kişi, bileziklere bakma bahanesiyle girdiği kuyumcuda iki kadının önünde bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki bileziği el çabukluğuyla çaldı. Hırsızın rahat tavırları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kapalıyol'daki (Kazım Özalp Caddesi) bir kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli bir erkek, bilezik bakma bahanesiyle içerisi çok kalabalık olan kuyumcuya girdi. Elindeki siyah montla iş yeri içinde keşif yapan şüpheli, iki kadının önünde tezgahta bulunan 4 bileziği gözüne kestirdi. İki kadının dikkatinin dağıldığı anda şüpheli tezgah üzerindeki bir bileziği el çabukluğuyla aldı. Bir süre daha iki kadının arkasında etrafı izleyen şüpheli, daha sonra yandaki müşterilere de bakarak iş yerinden ayrıldı. Bileziklerden birinin eksik olduğunu gören kadınlar, güvenlik kameralarını izleyince hırsızlığı gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir hayli üzgün olduğu görülen kadınların hala olayın şokunda oldukları görüldü. Emine Bolat'ın otomobil almak için kuyumcuya bilezik bozdurmaya geldiği ve çalınan bileziğin 40 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Rahat hırsız kamerada

Öte yandan görüntülere, şüphelinin kalabalık olan iş yeri içinde tezgahları incelediği, iki kadının önündeki bileziklere baktığı, sol eliyle bileziği alıp elindeki montun altına koyduğu anlar yansıdı. Şüphelinin bileziği aldıktan sonra bir süre daha iş yeri içinde durduğu, kadınların bileziğin eksik olduğunu anlamaları, şüphelinin yandaki kadınlara bir şeyler sorup ardından olay yerinden ayrıldığı anlar görüntülerde yer aldı.

"Araba alacaktık"

Önündeki tezgahtan bileziği çalınan Emine Bolat, "İçerisi kalabalıktı, arkamızdan bir oğlan geldi, arkasından da bir bayanla konuştu. Arkamızdan attı elini, aldı bileziği. 1 bileziğimizi aldı, araba alacaktık. Şahsı görüntüde de gördük, ne diyeceğiz, Allah bildiği gibi yapsın. Biz çok zor durumdayız" dedi.