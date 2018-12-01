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Kayıp 12 yaşındaki çocuk arkadaşının yanında bulundu

Antalya’nın Finike ilçesinde dün babası tarafından gittiği okulun yakınına bırakılan ve bir daha haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk Kumluca ilçesinde arkadaşının yanında bulundu.

Antalya'nın Finike ilçesinde dün babası tarafından gittiği okulun yakınına bırakılan ve bir daha haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk Kumluca ilçesinde arkadaşının yanında bulundu.


Finike ilçesinde Cengiz Topel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi E.K.'nin (12) babası Ramazan K. çocuğunu dün öğle saatlerinde okulun yakın bir noktasına okula gitmesi için bıraktı. Bir süre sonra çocuğunun okula gitmediğini öğrenen baba, gidebileceği bütün yerlere sorduktan sonra çocuğunu bulamadı. Durumu polis ekiplerine bildiren üzüntülü baba, çocuğunun bulunmasını istedi. Polis ekiplerinin arama başlattığı çocuk bugün akşam saatlerinde Finike'ye komşu olan Kumluca ilçesinde arkadaşının evinde bulundu. Arkadaşının babası tarafından haber verilmesinin ardından, aile ilçeye giderek çocuklarını teslim aldı.


Çocuğunun bulunmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden baba Ramazan K. "Herkese teşekkür ederim. Sağ salim arkadaşının yanında bulduk. Durumu gayet iyi. Mutlu olduk" dedi.

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