İhlas Haber Ajansı

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Kayıp Alzheimer hastasını jandarma oğluna teslim etti

Antalya’nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri şüphelenerek durdurduğunda kayıp olduğu belirlenen Alzheimer hastası adam, oğluna teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri şüphelenerek durdurduğunda kayıp olduğu belirlenen Alzheimer hastası adam, oğluna teslim edildi.


Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde jandarma ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında devriye görevi esnasında üzerinde kimlik belgesi bulunmayan ve kendisini ifade edemeyen yaşlı bir erkek vatandaş bulundu. Yapılan araştırma sonucunda şahsın M.T. isimli Alzheimer hastası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda kayıp vatandaş oğlu A.T.'ye teslim edildi.

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