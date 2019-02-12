Kayıp Buse için dere yatağı kazılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları kapsamında dere yatağında kazı yapılmaya başlandı.

20 gündür aralıklarla devam eden arama çalışmaları, genç kızı hortumun sürüklemiş olabileceği ihtimaline karşı karada, Ağva Deresi yatağında ve denizde sürüyor. Son günlerde dere yatağındaki suyun azalması üzerine, Buse Acar'ın dereye düştüğü taktirde üstünün kum ve çakılla örtülmüş olabileceği düşünülen noktalar, iş makinesiyle kazıldı. Baba Ahmet Acar'ın adım adım izlediği çalışmalardan şu ana kadar hiçbir sonuç çıkmadı. Çalışmalarda jandarma ve AFAD ekipleri de hazır bulundu.

Buse Acar'ın, annesi Ayla Acar ile birlikte bulunduğu otomobil Kemer küçük Sanayi Sitesi yanında hortuma kapılmış, annesi otomobille birlikte dereye uçarken, genç kız kaybolmuştu. Buse Acar nasıl kaybolduğuna ilişkin görgü tanığı veya kayıt bulunmadığı için hortum güzergahında, annesinin ve otomobilin bulunduğu Ağva Deresi yatağında, deniz kıyısında ve deniz altında 20 gündür süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuca ulaşılamadı.