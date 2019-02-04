Kayıp Buse'nin doğum günü hediyesi umut oldu

Kemer ilçesinde 24 Ocak tarihinde yaşanan hortum felaketi sırasında kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları 12. gününde denizde devam ederken, genç kızın doğum gününde babası tarafından hadiye edilen ve kolunda olduğu öğrenilen altın künye, cihazla arama yapan ekiplere umut oldu.

Çamyuva açıklarında Sahil Güvenlik, Jandarma Arama Kurtarma, Deniz Polisi, İnsani Yardım Vakfı dalış ekiplerinin ortak arama yaptığı bölgenin sahilinde balık tutan vatandaşlar jandarma tarafından uzaklaştırıldı.

Denizde yapılan aramalar yanında, birkaç gün önce kullanıcı vatandaş ve üretici firma yetkilisi Ümit Aygül önceki gün Ağva Deresi yatağında yaptıkları taramalarda anomali farklılıkları saptamış ve Buse'nin üzerinde altın bir künye bulunup bulunmadığını sormuştu. Buse'nin yayınlanan fotoğraflarında ve ailesinin elinde bulunan fotoğraflarda kolunda künye bulunmamasının sebebini İHA'ya anlatan baba Ahmet Acar , künyeyi kızı kaybolmadan 6 gün önce kendisinin hediye ettiğini söyledi. Baba Ahmet Acar, kızının kaybolmadan 6 gün önce 18 Ocak'ta 20'nci yaş günü olduğunu ve altın künyenin doğum gününde kızına kendisi tarafından hediye edildiğini anlattı. Gerek Buse Acar, gerekse annesi Ayla Acar'ın cep telefonları derede kaybolduğu için Buse'nin evde yapılan doğum günü kutlamasına ait görüntülere ve dolayısıyla kolundaki künye ile çekilen fotoğraflarına ulaşılamadığı bildirildi.

Öte yandan, genç kızın kaybolduğu sırada üzerinde sarı tonlarda mont ve mavi kot pantolon, bej renkte süet yarım bot bulunduğu şeklindeki bilgilerin de tam doğruyu yansıtmadığı, anne Ayla Acar hastaneden taburcu olduktan sonra bilgilerin kısmen düzeltildiği bildirildi. Buse'nin kayboluşundan birkaç gün önce çekilen bir videosunda, üzerinde bulunan giysinin kahverengi kaban, siyah kazak olduğu görüldü. Aileden alınan son bilgilere göre Buse'nin üzerindeki diğer giysiler, haki renkte paçaları lastikli kargo pantolon ve biri denizde bulunan bej renkli yarım bot ayakkabı olarak tanımlandı.

Ağva Deresi'nde arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan şirket yetkilisi Ümit Aygül ve cihazın kullanıcısı Celal Arslan, ellerindeki dedektör cihazlarla Buse'nin kolundaki altın künyeye yoğunlaştıklarını belirterek saptadıkları noktaların kontrol edilmesi için resmi makamlara bildiriyor. Buse Acar ve annesi Ayla Akkın'ın bulunduğu otomobilin dereye düştüğü noktada Buse'nin çantası, bir küpesi ve telefonunun şarj cihazı bulunmuştu.