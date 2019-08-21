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Kayıp çocuklar için denetim yapıldı

Antalya’da kayıp olarak aranan çocuklar için yapılan denetim uygulanmasında 12 kişinin sorgusu yapıldı.

Antalya'da kayıp olarak aranan çocuklar için yapılan denetim uygulanmasında 12 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada arandığı tespit edilen 1 kişi, işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birime teslim edildi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kayıp olarak aranan çocukların bulunması için Konyaaltı sahili ve çevresinde denetim uygulaması yapıldı.


Yapılan uygulamada yaşı küçük 7, yaşı büyük 5 kişi olmak üzere toplam 12 şahsın sorgusu yapıldı. 1 kişinin Bursa Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kayıp şahıs olarak arandığı tespit edilerek, şahsın işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birime teslim edildi.


Yapılan kontrollerde ise şahıslar üzerinde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

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