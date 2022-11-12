Kayıp dede ekipleri alarma geçirdi

Antalya'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam itfaiye ve polis ekipleri tarafından adresinde yapılan kontrolde de bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1326. Sokak'ta yaşayan babasından 3 gündür haber alamayan Melike Gökdağ, oğlu ile birlikte babasının yaşadığı adrese gelerek zile bastı. İçeriden ses alamayan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kapıyı açmak için polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ailenin rızası alınarak kapı açıldı. Yapılan kontrolde adreste yaşlı adam bulunamadı. Yaşlı adamın İstanbul'a gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.