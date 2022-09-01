İhlas Haber Ajansı

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Kayıp genç jandarma tarafından bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma tarafından bulunup ailesine teslim edildi.


Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan İ.Ö., zihinsel engelli oğlu E.Ö.'yü bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları aramada E.Ö.'yü evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta buldu. E.Ö., sağlıklı şekilde ailesine teslim edildi.

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