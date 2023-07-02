İhlas Haber Ajansı

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Kayıp genç kız polis tarafından bulundu

Alanya ilçesinde en son bayramın birinci günü görülen ve bir daha haber alınamayan genç kız, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre; aslen Gazipaşalı olan ve Alanya'da ikamet eden Tamer Çağlar ve Selma Çağlar'ın kızları Çağla Deniz Çağlar'dan (22) bayramın birinci gününden itibaren haber alamayan ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarının ardından genç kızdan sevindiren haber geldi. Çağla Deniz Çağlar polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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