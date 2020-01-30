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Kayıp genç kızın akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunulan 18 yaşındaki genç kızın bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunulan 18 yaşındaki genç kızın bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan M.Y. (18) isimli genç kız, gün boyunca dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, M.Y.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda haber alınamayan M.Y.'nin bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı. M.Y. daha sonra ekipler tarafından ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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