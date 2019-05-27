İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Hollandalı turist ülkesine dönmüş

Tatil için Antalya’ya gelen ve ailesinin 5 gündür haber alamadığı Hollanda uyruklu Kristel Navarro’nun, 22 Mayıs’ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı.

Tatil için Antalya'ya gelen ve ailesinin 5 gündür haber alamadığı Hollanda uyruklu Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs'ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı.


20 Mayıs'ta tatil için Antalya'ya gelen 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otele yerleşti. Navarro, iddiaya göre bu tarihten dört gün sonra birlikte tatil yaptığı arkadaşına "Antalya'da kalacağını" söyleyerek otelden ayrıldı. Kızlarından 5 gün boyunca haber alamayan Hollanda'daki ailesinin talebi üzerine bir sosyal medya platformu tarafından kayıp ilanı yayımlandı. İlanı ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Navarro'nun bulunması için çalışma başlattı.


22 Mayıs'ta dönmüş


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Navarro'nun 22 Mayıs'ta saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.