İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp inekleri jandarma buldu

Antalya’da bir tarlaya otlaması amacıyla sahibi Recep Özkan tarafından bağlanarak bırakılan 2 inek kayboldu.

Antalya'da bir tarlaya otlaması amacıyla sahibi Recep Özkan tarafından bağlanarak bırakılan 2 inek kayboldu. İnekler jandarma ekiplerinin araştırması sonucu bağlandıkları tarlanın 6 kilometre uzağında bulunarak sahibine teslim edildi. İneklerin arsa sahibi tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkisinde ikamet eden Recep Özkan, 2 adet ineğini otlatmak için saat 09.00 sıralarında Hocalar Mahallesi Yorganlı mevkisinde boş bir tarlaya bağlayarak bıraktı. Boş tarlanın sahibi, saat 10.00 sıralarında tarlasını sürmek için geldiğinde hayvanları çözerek tarlasından çıkarıp arazisini sürdükten sonra bölgeden ayrıldı. Saat 15.30 sıralarında Recep Özkan hayvanlarını almaya geldiğinde bağladığı tarlada olmadığını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp/çalıntı ihbarında bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanları arazide yaptıkları arama çalışmaları sırasında bölgenin yaklaşık 6 kilometre güneyinde ağaçlık alan içerisinde bularak sahibine teslim etti.


İneklerine kavuşan Recep Özkan jandarma ekipleriyle birlikte fotoğraf çekindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.