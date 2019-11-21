Kayıp inekleri jandarma buldu

Antalya'da bir tarlaya otlaması amacıyla sahibi Recep Özkan tarafından bağlanarak bırakılan 2 inek kayboldu. İnekler jandarma ekiplerinin araştırması sonucu bağlandıkları tarlanın 6 kilometre uzağında bulunarak sahibine teslim edildi. İneklerin arsa sahibi tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkisinde ikamet eden Recep Özkan, 2 adet ineğini otlatmak için saat 09.00 sıralarında Hocalar Mahallesi Yorganlı mevkisinde boş bir tarlaya bağlayarak bıraktı. Boş tarlanın sahibi, saat 10.00 sıralarında tarlasını sürmek için geldiğinde hayvanları çözerek tarlasından çıkarıp arazisini sürdükten sonra bölgeden ayrıldı. Saat 15.30 sıralarında Recep Özkan hayvanlarını almaya geldiğinde bağladığı tarlada olmadığını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp/çalıntı ihbarında bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanları arazide yaptıkları arama çalışmaları sırasında bölgenin yaklaşık 6 kilometre güneyinde ağaçlık alan içerisinde bularak sahibine teslim etti.

İneklerine kavuşan Recep Özkan jandarma ekipleriyle birlikte fotoğraf çekindi.