Kayıp kızlardan iyi haber

Antalya'nın Kepez ilçesinde 24 Mart Salı günü kaybolan iki genç kız bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Esmanur Ö. (17) 23 Mart Pazartesi günü arkadaşı Ayşenur D.'nin (15) evinde kalmak için annesi Kezban Ö.'den izin aldı. Bir gece beraber kalan iki kız arkadaş, 24 Mart Salı günü de Esmanur'un ailesinin evinde kalmak için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Sinyallerinin alınmaması için sim kartlarını çıkaran genç kızlar, öğleden sonra Konyaaltı ilçesinde polis tarafından bulundu. Genç kızların ailelerine teslim edileceği öğrenildi.