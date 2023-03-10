Kayıp olan iki çocuk annesi kadın için arama çalışması başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan kadın için ırmak içerisinde arama çalışması başlatıldı.

Olay, Serik'in Kürüş Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi sulamak için ırmak kenarına gelen bir vatandaş, kadın kıyafetleri ile bırakılan not yazılı kağıdı görünce, durumu polis ekiplerine haber verdi. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden haber alamayan ailesi tarafından kayıp ilanı verilen iki çocuk annesi Ayşe Küçükkavradım (41) için ekipler arama çalışması başlattı. Su altı arama ekipleri gece 01.00'e kadar süren çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.