Kayıp olarak aranıyordu, kalenin yamacında ölü bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadın, Alanya Kalesi yamacında ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Alanya Kalesi yamacında yürüyüş yapan Rus turist, bir kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu noktaya inen sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölen kişinin 30 yaşındaki Elif Emeksiz olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz'in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlendi. Kadının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartıldı. Emeksiz'in 1 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Emeksiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.