Kayıp Sedanur dosyası cinayet büroya devredildi, arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım'da ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Sedanur dosyasının cinayet büroya geçmesinin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleriyle AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, kadavra köpeği ile arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Gazipaşa'da kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur'u arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaklaşık 2 aydır haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan arama çalışmalarına rağmen kızlarının izini bulamayan aile, televizyon programına çıkmış ve Sedanur Uludağ'ın dosyası cinayet büroya devredilmişti. Antalya'dan gelen özel bir ekip, Sedanur olayını çözmek için geniş çaplı inceleme başlattı. Sedanur'un yakınları ve arkadaşları özel ekip tarafından ifadeye çağrıldı. Çalışmalarını yeniden sahaya yayan ekipler, Sedanur'un en son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde yeniden arama başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi ekipleri dalgıçları ve AFAD ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda, kadavra köpeği ile bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.