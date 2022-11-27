Kayıp Sedanur'u arama çalışmaları dördüncü günde de devam etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerine dalgıçlar da denizde arama yaparak destek verdi.

Gazipaşa'da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ'ın ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Dördüncü günde de haber alınmayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Sahil boyunca yapılan aramalarda, Koru Mahallesi'nde bulunan Poyraz Limanı çevresinde genç kıza ait olduğu düşünülen şemsiye bulunmuştu. Arama çalışmalarına bugün de aynı noktada devam eden polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçlar arama çalışmalarına destek verdi

Bölgede bulunan ekipler, her türlü ihtimali düşünerek falez ve kayalıkların bulunduğu alanda Sedanur'u aramaya devam etti. Botlarla arama yapılmasının yanı sıra polis, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar da kayıp genç kızı bulabilmek için denizde arama yaptı. Şu ana kadar yapılan aramalarda 21 yaşındaki genç kıza ulaşılamazken, ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.