Kaymakam Akhan engellilerle buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaymakamlık tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yemek programı düzenlendi.

Kaş Kaymakamlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bulunan engelli vatandaşları ve ailelerini düzenlenen yemekte misafir etti. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nda düzenlenen yemeğe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Kaymakamı Ulaş Akhan programda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Toplumumuzda yıllardan beri süregelen engellilere önyargılı bakış açısı mevcuttu ama son yıllarda toplumun gelişmesi ve bilinçlenmesiyle birlikte bu konuda çok ciddi değişiklikler meydana geldi. Aslında bununla engellinin yaşama katılmasında da çok büyük kazanımlar sağlandı. Onların hem eğitim almaları hem de kendilerine çizilen sınırları aşarak, hayata sağlam adımlarla basan bir birey olarak hayatlarını sürdürmeleriyle alakalı çok güzel çalışmalar yapıldı. Belki yine eksikliklerimiz var ama üzerimize düşen görevi, yaşamınızı kolaylaştıracak ve yapmamız gerekenleri yapmaya hazırız. Kapılarımız her zaman sizlere açıktır. Yaşamın kendisi zaten çok zorlu ama özel bireylerin aileleri, siz bu yaşama başka bir zorluğu da üstlenerek devam ediyorsunuz Hayatınızdan büyük fedakarlıklar göstererek, şefkat ve merhametle de onları yaşama bağlamaya çalışıyorsunuz, takdiri hak ediyorsunuz.”