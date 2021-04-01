Kaymakam Çimşit, kan bağışında bulundu

Gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve karşılıklı bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan Kaymakam Ömer Çimşit, kan bağışının sürekliliği bulunan bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kan vermenin hayat kurtaracağını belirten Kaymakam Çimşit, “ Hiç tanımadığımız insanlara kan bağışlayarak derman olabiliriz. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemli. Vatandaşlarımızın da bu tür kampanyalara duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Biz de Kaymakamlık olarak bu konuya dikkat çekmek, örnek olmak, farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak için Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese ve ev sahipliği yapan Uzunoluk mahalle muhtarı Muhammet Ali Üzüm'e teşekkür ediyorum” dedi.