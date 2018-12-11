Kaymakam Çimşit, kariyer günlerine katıldı

Antalya'nın Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, kariyer günleri etkinliğine katıldı.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği kariyer günlerinin 4'üncüsü ilçe Kaymakamı Ömer Çimşit'in katılımı ile Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen kariyer günleri etkinliğinde Kaymakam Çimşit, Kaymakamlık mesleğini anlattı. Çocukluk ve gençlik yıllarından Kaymakamlık mesleğine uzanan hayatından farklı tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Çimşit, Kayyum olarak atandığı Belediye Başkanlığı ve görev yaptığı süreler içerisinde ülke insanına hep güler yüzle hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi.

Meslekte 17 yıllık bir süreci geride bıraktığını aktaran Kaymakam Çimşit, öğrenciler tarafından sorulan soruları da cevapladı.