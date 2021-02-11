İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Cimşit ve Başkan İşlek'ten evi yanan aliye yardım sözü

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçe müftüsü Selim Yazıcı, geçtiğimiz gün Bayat Mahallesinde evi yanan Ramazan Tekne’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçe müftüsü Selim Yazıcı, geçtiğimiz gün Bayat Mahallesinde evi yanan Ramazan Tekne'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.


Yangında evi ve eşyaları tamamen yanan Ramazan Tekne'yle görüşen Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçe müftüsü Selim Yazıcı, kurumlar olarak har türlü yardıma hazır olduklarını dile getirdiler.


Kaymakam Ömer Çimşit, ilk vakıf toplantısında yangında evi ve eşyaları tamamen yanan Ramazan Tekne'ye gereken yardımı yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'da yardım sözü verdi.


Evi yanan Ramazan Tekne, “ Hiçbir şey kurtaramadık. Yangın esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sarmak için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yardım eden hayırseverler ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.