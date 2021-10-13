Kaymakam Çimşit ve Sancaktar köprü inşaatını inceledi

Kaymakam Çimşit, Köprünün hayata geçmesiyle birlikte Kargın mahallesinin birçok mahalle ile ilgili ulaşım konusunda aksaklıklar giderilecek” dedi.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak Müteahhit firmaya yer teslimi yapılan köprüde hummalı çalışma sürüyor.38 metre uzunluğundaki köprünün yaklaşık 1 milyon 550 bin TL 'ye malolması planlanıyor.

Kaymakam Çimşit, daha önce köy halkının kendi imkanları ile bir köprü yaparak ulaşım sağlarken, şimdi standartlara uygun modern bir köprü inşa edildiğini söyledi. Cimşit, " 38 metre uzunluğundaki DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan bu köprü tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşıma büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık tutarı 1 milyon 550 bin TL maliyetindeki köprü inşaatının çalışmalarına hızla başlamıştır. En kısa sürede açılışını hep birlikte yapacağız” dedi.