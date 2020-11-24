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Kaymakam Çimşit, yıkım kararı çıkan okulu inceledi

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak ile birlikte yıkım kararı çıkan Yazır Fevziye Polat ilk ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu.


Kaymakam Çimşit, Yıkım çalışmalarına başlanacak olan ve taşınma işlemleri tamamlanan binanın taşınma işlemleri konusunda bilgi aldı. Binada yapılan deprem incelemeleri sonrasında, can güvenliği tehlikesi nedeniyle bina için yıkım kararı alındı. Okulun öğrencilerinin ilçedeki diğer okullara taşınması kararı çıktı.


Depreme dayanıksız raporu çıkan Yazır Fevziye Polat ilk ve ortaokulu binası yıkılarak yerine 8 derslikli yeni bir okul yapılacak.

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