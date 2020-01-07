Kaymakam Karacan'dan eğitim değerlendirme toplantısı

Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Bülent Karacan, Kaş ilçesinde eğitim öğretim kalitesinin artması, lise geçiş ve üniversite sınavlarında başarı oranının artması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Okullar etrafında uyuşturucu madde satımı ve kullanımı, kadına yönelik şiddetin engellenmesi ile ilgili bilinçlendirme yapılması, çocuklara taciz olaylarının önüne geçilmesi, okul etraflarında güvenliğin sağlanması konularında okul müdürlerini bilgilendiren Kaymakam Karacan, gerekli tedbirlerin alınmasını ve daha duyarlı olunmasını istedi.

Kaymakam Karacan başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.