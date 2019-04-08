Kaymakam Nasır'dan Başkan Özkan'a hayırlı olsun ziyareti

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki'nin yeni Belediye Başkanı İbrahim Özkan' makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Akseki Belediye Başkanlığı'na seçilen İbrahim Özkan'ı mazbata töreninden sonra makamında ziyaret etti. Kaymakam Nasır'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük ve İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla'da eşlik etti.

Kaymakam Nasır, Kaymakamlık, belediye ve diğer kurumlar arasında var olan uyum ve iş birliğinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada artarak devam edeceğini, vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında devletin temsilcileri olarak her zaman hazır olduklarını söyledi. Belediye Başkanı İbrahim Özkan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Alınan seçim sonuçlarının ilçemize, ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olması temenni ediyoruz." dedi.

Ziyarette Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulundu.