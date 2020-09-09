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Kaymakam Ürkmezer emniyetteki çalışmaları yerinde inceledi

Alanya Kaymakamı Dr.

Fatih Ürkmezer Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.


Fatih Ürkmezer Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı tarafından karşılanan Ürkmezer, Alanya'nın genel asayiş durumu hakkında brifing aldı. Daha sonra Emniyet Binasında bulunan büroları tek tek ziyaret eden Ürkmezer, buralarda personelle tanıştı ve çeşitli bilgiler alışverişinde bulundu.



“Görevini yerine getiren tüm personellerimize teşekkür ediyorum”


Emniyet personellere teşekkür eden Ürkmezer, “Alanya gibi gerek yerleşik nüfusu ile ve gerekse de turist sayısı ile önde gelen şehirlerden olan önemli bir kentte hem hemşehrilerimizin hem de misafirlerimizin huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde de Emniyet personelimiz vatandaşlarımız için çok önemli görevler icra ettiler. Bu amaçla çalışmaya da devam edeceğiz. Kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza ve görevini yerine getiren tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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