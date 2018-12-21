Kaymakam Uzun, Öğrenci Meclisi başkanını ağırladı

Antalya'nın Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, İl Öğrenci Meclisi Başkanı Ömer Canlı'yı ağırladı.

Antalya İl Öğrenci Meclisi Başkanı Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Canlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'i ve İlçe Kaymakamı Hakkı Uzun'u ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Antalya'nın merkez dâhil 19 ilçesinde yapılan seçimler sonucu İl Öğrenci Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde oy çokluğuyla birinci olan Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Canlı, okul müdürü Osman Mutlu ve Müdür Yardımcısı Gülümser Ulusoy eşliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 19 ilçe Öğrenci Meclisi Başkanları ile yapmış olduğu toplantı hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'e bilgi veren Ömer Canlı, öğrencilerin sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılımlarının sağlanması yönünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğini istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'i ziyaretinin ardından İlçe Kaymakamı Hakkı Uzun da ziyaret edildi.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Öğrenci Meclis Başkanının ziyaretinden duymuş olduğu memnuniyetini dile getirerek, Kumluca'yı, Antalya'da ve belki daha sonra Türkiye çapında temsil etmek için bir öğrencinin gösterdiği bu başarının çok önemli olduğunu belirtti.