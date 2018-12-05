Kaymakam Yiğit, işitme engellileri ağırladı

Manavgat'ta yaşayan işitme engelli vatandaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kaymakam Mustafa Yiğit'i ziyaret etti. Manavgat Kaymakamlığında gerçekleşen ziyarette, işitme engelliler, karşılaştıkları sorunları aktarırken, Kaymakam Yiğit, sorunlarla ilgili telefonla talimatlar vererek acilen çözümlenmesini istedi.

Mustafa Yiğit, “ülkemizin büyük bir kısmında görülmeyen hizmetleri gördüğünüz için sizler çok şanslısınız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyemizde sizlere ve diğer engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Guddusi Aydın arkadaşımız var. Hayatı birlikte yaşamak adına sizlerin yaşamını kolaylaştırmak için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sadece engelliler gün ve haftasında değil her zaman sizlerin yanındayız” dedi.