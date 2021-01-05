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Kaymakamlık kontrol noktasına gelen köpeğe polis şefkati

Antalya’da kaymakamlık polis kontrol noktasına giren sokak köpeği için görevli polis memuru adeta seferber oldu.

Antalya'da kaymakamlık polis kontrol noktasına giren sokak köpeği için görevli polis memuru adeta seferber oldu. Köpeğin aç olduğunu düşünen ve karnını doyurmaya çalışan polis memurunun çabaları vatandaşlar tarafından kaydedildi.


Turuncu alarmın verildiği Antalya'da bir sokak köpeği yağmurlu havada üşüdüğü için Kepez Kaymakamlık binasına girdi. Kapının girişindeki polis kontrol noktasında bekleyen köpeği gören görevli polis memuru köpeğin yanına giderek köpekle uzun süre ilgilendi. Polisin sokak köpeğini doyurmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. Köpek için uzun süre uğraşan ve elindeki sucuğu yedirmeye çalışan polis memurunun bir ayağını kullanamadığı öğrenilen köpek için seferber olduğu anlar yüzlerce beğeni aldı.

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