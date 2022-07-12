Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Park halindeki araca çarparak durabilen araç içerisindeki sürücü itfaiye ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Alanya ilçesi Alanya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi belirlenemeyen sürücü 07 NTA 14 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç taklalar atarak elektrik panosunu devirdi. Bir oto galeri önünde park halindeki araca çarparak durabilen kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.