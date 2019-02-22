Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan sürücünün 4.08 promil alkollü olduğu belirlenirken sürücü belgesine 2 yıl el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde D.Y.'nin kullandığı 07 EEP 62 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarparak durdu. Sağ ön ve arka kısmında büyük hasar oluşan araçtan vatandaşlar tarafından burnu bile kanamadan çıkarılan sürücü, trafik ekiplerinin ısrarına rağmen aracı kendisinin kullanmadığını belirtti. Alkolmetre cihazını üflemeyen D.Y.'nin 4.08 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullandığı için daha önce el konulan sürücü belgesini yakın bir tarihte geri aldığı belirlendi.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülen D.Y.'nin sürücü belgesine 2 yıl el konulduğu T.C.K.'nın 179. Maddesine göre alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan hakkında düzenlenen evrakla birlikte mahkemeye sevk edildiği bildirildi.