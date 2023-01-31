Kaza yapan araçlar iş yerine girdi, kaldırımdaki vatandaş ölümden döndü: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, ticari araçta bulunanlar ise olay yerinden kaçtı. Kaldırıma çıkan araçlar yol kenarındaki iş yerinin kapı ve camlarını indirirken, kaza sırasında kaldırımda bulunan ve araçları son anda fark eden bir vatandaş, kıl payı ölümden döndü.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4077 Sokak'tan gelip, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1005 Sokak istikametine gitmekte olan Sevgi Baydar'ın kullandığı 34 NRY 49 plakalı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde Şehit Halil İbrahim Mudul Kavşağı istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 ACE 691 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza yapan araçlar, kaldırımdaki bariyerleri de altına alarak yol kenarında bulunan börekçinin masa ve sandalyelerini aştıktan sonra vitrinini ve camlarını kırarken, marketin önünde bulunan ekmek dolabını da parçaladı.

Ölümden kıl payı kurtuldu

Kaza sırasında kaldırımın köşesinde bekleyen ve kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, kaza yapan araçları son anda fark ederken, adeta saliselerle araçların altında kalmaktan kurtuldu. Ölümden dönen vatandaş, kaza sonrası ortadan kayboldu.

5 kişi yaralandı

Feci kazada otomobil sürücüsü Sevgi Baydar'ın yanı sıra, otomobilde yolcu olarak bulunan Gökhan Baydar, Ataberk Baydar, Furkan Çetin ve Nergiz Denizci yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan hafif ticari araçtan çıkan birisi kadın 2 kişi, bir süre iş yerinin önünde sandalyede oturduktan sonra sağlık ve trafik ekiplerini beklemeden olay yerinden kaçarcasına uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Simitler çöpe gitti

Kaza sırasında kırılan vitrin camları iş yerinin imalat bölümüne saçılırken, imalat bölümünde çalışanlar büyük tehlike atlattı. Kırılan camların üzerine yayıldığı pişirilmek için tepsilerde bekletilen simitler, fırın yerine çöpe döküldü.