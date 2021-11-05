İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaza yapan kamyonet, aydınlatma direğini devirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaza yapan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil hurdaya döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil hurdaya döndü. Şans eseri kazada kimse yara almazken, çarpmanın etkisi ile kamyonet refüjde bulunan trafik uyarı levhasını ve aydınlatma direğini devirdi.


Kaza, Hasan Ali Yücel Caddesinde çevreyolu istikametinden Manavgat Anaokulu istikametine seyir halindeki Hüseyin Oğuzhan Battal'ın kullandığı kapalı kasa kamyonet ile Bahçelievler Mahallesi 5536 sokaktan Hasan Ali Yücel Caddesine çıkan Yılmaz Kocakulak'ın kullandığı 34 VU 5574 plakalı Renault marka otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilin yandan çarptığı kapalı kısa kamyonet, çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan trafik uyarı levhasını ve aydınlatma direğini devirdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.