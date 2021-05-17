Antalya'da kaza yapan motosiklet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, cadde üzerinde bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü motosikletten uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında motosiklet adeta küle döndü.

Yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.