Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı

Antalya’da meydana gelen kazada parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü, kazayı başındaki kask sayesinde ucuz atlattı.
Antalya'da meydana gelen kazada parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü, kazayı başındaki kask sayesinde ucuz atlattı.
Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. 5009 sokaktan 5010 sokak istikametine seyir halindeki Yasin Y.'nin kullandığı 07 JD 397 plakalı ticari araç ile 5001 sokaktan gelip Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Kemal B.'nin kullandığı 07 LDF 47 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
Kazada kamyonete çarpan motosiklet parçalara ayrılırken, motosiklet sürücüsü Kemal Batmaz başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.