Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünü çevredeki vatandaşlar ambulans gelinceye kadar kartonla güneşten korudu.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Arı soktuğu için Gazipaşa Devlet Hastanesine doğru seyir halindeki 07 UM 325 plakalı motosikletin sürücüsü Hakan Ocak, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yere düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen başka bir sürücü yaptı. Ardından ambulansı arayan sürücü, marketten aldığı karton kutu ile yaralı Hakan Ocak'ı ambulans gelinceye kadar güneşten korudu.

Olay yerine ambulansın gelmesi ile birlikte yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Hakan Ocak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.