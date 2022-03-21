Kaza yaptığı otomobilden kendini dışarı zor attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından sürücünün araçtan inip koşarak kendini yere attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side Köprülü kavşağı yan yolda Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Murat Gümüş'ün kullandığı 07 L 1137 plakalı şahin marka otomobil, Side Total Işıklı kavşağına 100 metre mesafedeki kavşak öncesi çıkışından U dönüşü yaparak Alanya istikametine geri döndüğü sırada, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Fatih Çevik'in kullandığı 07 LLA 35 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücüler, sağlık durumlarının iyi olduğunu ileri sürerek tedaviyi kabul etmeyince sağlık ekibi olay yerinden ayrıldı. Araç sürücüleri kendi aralarında maddi hasarlı kaza tutanağı tanzim ettikleri sırada, araç sürücülerinden Murat Gümüş, kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkânlarıyla tedavi için hastaneye gitti.

Koşarak kendisini yere attı

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza anında, araçların kafaya kafaya çarpışma anı görüntülendi. Kazanın ardından savrulan araçlardan birinin sürücüsünün kapıyı açıp koşarak kendisini yere attığı görüldü. Kendisini yere atan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar, kaza yerine doğru koştu.