Kaza yerinden geçerken duyarsız kalmadı ambulans gelinceye kadar kurtarma ekiplerine destek verdi

Manavgat'ta 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonda sıkışan, yaralı sürücü kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Düğün konvoyları nedeniyle tıkanan yolda ambulans olay yerine ulaşmakta gecikirken, yoldan geçerken kazayı gören ve Acil Tıp Teknisyeni olduğu belirlenen genç bir kız, yaralının başından bir an bile ayrılmadan hem ekiplere hem yaralıya destek verdi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Görgülü'nün kullandığı 41 AAY 101 plakalı kamyon ile Antalya istikametinden gelip Çolaklı Mahallesi'ne dönmekte olan Ömer Aksu'nun kullandığı 07 AVY 931 plakalı kamyonun Çolaklı Süral kavşağında kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan ve kamyon içerisinde sıkışan 41 AAY 101 plakalı kamyon şoförü Hüseyin Görgülü, sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye Birimi Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak araç içerisinde ambulansın gelmesi için bekletildi.

Genç ATT, yaralının başından ayrılmadı

Bu arada D-400 Karayolu üzerinde 2 ayrı düğün konvoyunun olması ve yolu tıkaması nedeniyle ambulans olay yerine gelmekte gecikti. Kamyonun kaza yaptığı yerden yaralının bulunduğu yere çıkan ve kurtarma ekibiyle sıkışan sürücüye nasıl hareket etmeleri gerektiğini söyleyen genç kız herkesin dikkatini çekti. Yaralının kamyondan indirilmesi sırasında da yaralının aşından ayrılmayan genç kız ambulans gelip yaralıyı alıncaya kadar olay yerinde ve yaralının başında bekledi. Ambulansın gelmesinin ardından sağlık görevlilerine kendisinin de ‘Paramedik' olarak adlandırılan Acil Tıp Teknisyeni olduğunu, ambulansta görev yaptığını, adının Aleyna Sümer olduğunu belirten genç kız, yaralının durumu hakkında ambulansta gelen görevlileri bilgilendirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonlar vatandaşlar tarafından itilmek suretiyle yoldan kaldırıldı ve yol açıldı.