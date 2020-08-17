Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki gençten bir hafta sonra acı haber geldi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir hafta önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçen hafta Pazartesi günü Çomaklı Mahallesi ova yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Uçar'ın kullandığı plakasız motosiklet, B.K. yönetimindeki 07 MVG 27 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Fatih Uçar (17) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 7 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Çomaklı Mahallesi'ndeki camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Jandarma ekipleri vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye göre ve maskeli olarak mezarlığa aldı.