Kazada hayatını kaybeden polis memuruna hamile eşi ve babasından en acı görev

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için düzenlenen törende adeta gözyaşları sel oldu. Oğlunun fotoğrafını valinin göğsünde gören acılı baba, uzun süre fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü. Törene tekerlekli sandalye ile katılan 7 aylık eşini ise yakınları teselli etti.

Kaza, Serik Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Ö.T.'nin kullandığı 20 GF 395 plakalı otomobil, kavşakta Polis Memuru Burak Zemin Yeter'in (31) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir araçla Serik Devlet Hastanesine götürülen Yeter, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye sevk edilirken, yolda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası, kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezinde görevli 7 yıllık Polis Memuru Yeter'in, hastalandığı için gece motosikletiyle hastaneye gittiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Hamile eşi tekerlekli sandalye ile geldi

Polis Memuru Yeter için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde tören düzenlendi. Yeter'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Törende; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Murat Sezgin, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları ve polis memurunun 7 aylık eşi Zeynep Baykuş Yeter, baba Serdal Yeter, kardeşi Bayram Yeter, eniştesi ile teyzesi hazır bulundu.

Yürek yakan sözler

Törende baba Serdal Yeter ve polis memurunun eşi uzun süre gözyaşı döktü. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın göğsünde oğlunun fotoğrafını gören acılı baba fotoğrafa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Serdal Yeter'in, “Kuzum kalk senin arkadaşların burada. Sen benim küçüğümdün. Daha kardeşinin düğününü yapacaktık. Ne olur geri gel” sözleri adeta yürekleri dağladı.

Acılı babayı Vali Esin Yazıcı teselli etti. Saygı duruşunda bulunulması ve duaların okunmasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Niğde'nin Merkez ilçesi Yeşilgöcük kasabasına götürüldü.