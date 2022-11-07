Kazada hayattan kopan 21 yaşındaki Hatice'nin hatasız olduğu ortaya çıktı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki genç kızın kazada kusursuz olduğu, otomobil sürücüsünün ise ‘kavşaklarda şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal ettiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam 22.17 sıralarında Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi ile 3938 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil ile Hatice Erdem'in kullandığı 07 BBM 041 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan Melisa Gül yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Melisa Gül ise yaralandı. Yaralanan Gül, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada iki gencin kasklarının da takılı olduğu belirtildi.

Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen Hatice Erdem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri bugün sabah saatlerinde tamamlanan Erdem'in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından alınıp Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü H. B. ise gözaltına alındı.

Hatice, kazada kusursuz görüldü

Öte yandan, ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü H.B'nin kaza anında 'kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak ve gecik hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsü Hatice Erdem'in ise herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kanaatine varıldığı öğrenildi.