Kazada motosikletiyle şarampole yuvarlanan sürücüyü itfaiye eri buldu

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı. Bölgeden motosikletiyle geçerken bir kişinin hareketsiz yattığını gören itfaiye eri sayesinde yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çakallık mevkii D400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle işe giden Erkin Çetin virajı alamayınca motosikleti ile birlikte şarampole yuvarlandı. Hareketsiz bir şekilde yatan Erkin Çetin'i (45) yine motosikletiyle işe giden bir itfaiye eri fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Erkin Çetin'in Serik Belediyesinde çalıştığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.