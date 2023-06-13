Kazada oğlu yaralanan baba, sağlık ekiplerinin "iyi" cevabı ile rahat nefes aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü genç kız ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Oğlunun yaralanması ile olay yerine koşan baba ise sağlık ekiplerinin "iyi" demesi ile rahat bir nefes aldı.

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9508 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 9503 Sokağa çıkan Nehir Öz'ün kullandığı 07 AOU 201 plakalı motosiklet, Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Göksel Kaplan'ın kullandığı 07 ASD 423 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Nehir Öz ve motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Kurşun yaralandı. Bu sırada kazayı duyan gencin babası koşarak olay yerine geldi. Oğlunun durumunu sağlık ekiplerine soran baba sağlık ekiplerinin "iyi" demesi ile rahat bir nefes aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 8 bin 190'ar TL para cezası uygulandı.