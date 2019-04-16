Kazada ölen arkadaşları için morg kapısında gözyaşı döktüler

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İstanbul Çengelköy Masterlar Futbol Takımı'nın yer aldığı sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Ölen sporcuların kimliklerini gözyaşları arasında morga gelen arkadaşları tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenecek olan 40 yaş üstü Masterlar Futbol Turnuvasına gidecek Çengelköy Masterlar Futbol Takımını taşıyan ve dün akşam 22.00 sıralarında yola çıkan Göktuğ Aldıkaçtı idaresindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, Antalya-Burdur karayolunun 40. kilometresine geldiği sırada, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 3 sporcu hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kimlikleri olay yerinde tespit edilemeyen sporcuların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen 3 kişinin kimlikleri, rakip takımdaki arkadaşları tarafından tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin spor eğitmeni Gürkan Helvacıoğlu, özel bir firmada şoförlük yapan Engin Karahisar ve Muammer Özkaya olduğu belirlendi. Gözyaşları içinde morga gelen sporcular zor anlar yaşadı.

Öte yandan aralarında çocuk da bulunan 17 yaralının özel ve kamu hastanelerinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Çengelköy Masterlar Futbol Takımı sporcularının sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Antalya yolculuğu Çengelköy Masterlar geliyoruz" paylaşımı yaptığı görüldü.