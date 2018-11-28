Kazada yakınlarını kaybeden aileler sanığın tutuksuz yargılanacak olmasına isyan etti

Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Eylül tarihinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı. Kazada yakınlarını kaybedenler duruma tepki göstererek Serik Adliyesi önünde toplanıp basın açıklaması yaptı.

21 Eylül tarihinde Ali Tezgel ve Mesut Aydın'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Mustafa E, avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine kazada hayatını kaybedenlerin yakınları "Suçlar cezasız kalmamalı", "Suçlular cezalarını çeksin", "Adalet istiyoruz" ve "İki kişinin katili serbest" yazılı dövizlerle Serik Adliyesine geldi.

Kazada hayatını kaybeden Ali Tezgel'in ailesinin avukatı Muhammet Kızıl, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına şahsın tekrar tutuklanması için verdiği itiraz dilekçesinin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Sanık Mustafa E.'nin tutuksuz yargılanması sulh ceza mahkemesinin bir kararı ama savcılığın burada itiraz hakkı var. Biz de itiraz hakkının kullanılması yönünde bir talepte bulunduk. Tutuksuz yargılanması yasa ve usule aykırıdır. Kazada alkollü bir şahıs tek kusurlu olarak iki kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Burada ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle biz gerekli talepte bulunduk. Burada yasa ve usule aykırı olan bir kararın kaldırılacağı düşüncesindeyiz. Şahıs dün serbest bırakıldı. Biz bunu hatalı bir karar olarak görüyoruz. Artık mahkemenin ve savcılığın doğru bir karar vereceği kanaatindeyiz. Biz hatanın düzeltilmesi için gerekli başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

Kazada ölen Mesut Aydın'ın ailesinin avukatı Halil Arat ise, şahsın dün itibarı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Arat, "Verilen kararda bir hata vardır. Vatandaş kaza sonrası olay mahallinden kaçmıştır, alkollüdür. Bununla ilgili gerekli itirazlarda bulunduk. Adaletin yerinde bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Ali Tezgel'in eşi Emine Tezgel ise, "Ben adalet isterim. Evimin önünde iki kişiyi öldürdü. Mahkemeye çıkmadan nasıl salındılar. Adalet istiyorum ben. İki ay olmadı daha köpek ölüsü değil, insan ölüsü bu" ifadelerini kaydetti.

Kazada ölen Ali Tezgel'in çocukları Adil, Sevim, Nadir ve Ziya Özden Tezgel de adalet istediklerini dile getirirlerken alkollü bir insanın babalarını öldürdükten sonra iki ay bile yatmadan serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

21 Eylül tarihinde Serik'in Töngüçlü Mahallesi'nde Mustafa E. idaresindeki 07 HE 748 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyen Ali Tezgel'e çarptı. Kazada, Ali Tezgel ile araç içindeki Mesut Aydın hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan sürücü Mustafa E. ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.