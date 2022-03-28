Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada avukatın kontrolünde bulunan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada avukat yaralanırken, araç içerisine savrulan dava tutanaklarına ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Kaza, Kepez ilçesi Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen ve avut olduğu öğrenilen 07 ZN 446 plakalı araç, önce Hasan E. kontrolünde bulunan 34 ABT 655 plakalı otomobil ile daha sonra ise Erkan Ö. kontrolünde bulunan 07 AUE 213 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden avukat sürücü, aracı ile ters dönerek orta refüje çıktı. Kazada avukatın kullandığı araç adeta hurdaya döndü.

Tutanaklara polisler el koydu

Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Diğer sürücüler ise kazada yara almaz iken araçlarında maddi hasar meydana geldi. Sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan avukatın cübbesi ise araçta kanlar içerisinde kaldığı görüldü. Araç içerisine savrulan dava tutanaklarına ise polis ekipleri el koydu.

Kaza ile ilgili tutanak tutan polis ekipleri, inceleme başlattı.