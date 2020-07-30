Kazada yaralanan kadın 52 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında bulunan tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 52 gün sonra bir kadının hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaza, 31 Mayıs gece saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası Tüneli'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Osman Çelik idaresindeki 07 NS 055 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mevlüt Ç.'nın kullandığı 07 UB 536 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 aracın sürücüleri ile 07 NS 055 plakalı araçta bulunan Hatice Çelik (42) ile diğer araçta yolcu olan Volkan Ç. yaralandı. Tünelden geçen diğer sürücüler kazayı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla civar hastanelere götürdü. İlçedeki özel bir hastanede tedavisi süren Hatice Çelik, 52 gün sonra akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü tutuklandı

Çelik'in yaşamını yitirmesiyle kazaya ilgili olay günü 100 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mevlüt Ç. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri sürücü Mevlüt Ç.'i gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.