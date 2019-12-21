Kazadan sa? kurtulan k???k karde?, a?abeyenin cesediyle 10 saat kurtar?lmay? bekledi

Antalya'n?n Kemer il?esinde meydana gelen trafik kazas?nda iki karde?in bulundu?u otomobil menfezden dere yata??na d??t?, 51 ya??ndaki s?r?c? Mehmet G?vercin bo?ularak hayat?n? kaybetti. ?ki karde?in i?inde bulundu?u arac?n dereye d??me an? g?venlik kameralar?na yans?rken ters d?nen otomobile su dolarken can pazar? ya?and?. Levent G?vercin kurtulurken s?r?c? Mehmet G?vercin'in bo?uldu. 46 ya??ndaki karde? Levent G?vercin, kuca??nda a?abeyinin cesedi ile ba??rarak yard?m istemesine ra?men 10 saat boyunca sesini kimseye duyuramad?.

?ki karde? eve d?nmeyince arama ba?lad?

Edinilen bilgiye g?re Kiri? Mahallesi'nde Taksicilik yapan Mehmet ve Levent G?vercin, sabah saatlerinde mantar toplamak ?zere evlerinden ayr?ld?.

Aileleriyle en son saat 19:00 s?ralar?nda telefonla g?r??en karde?ler eve d?nmeyince kendilerini arayan aileleri, cep telefonlar?na da ula?amay?nca sokaklara d??t?. Cep telefonlar?n?n son sinyal g?nderdi?i mevkide arama yapan aileler, polise ve akrabalar?na da haber verdi. Mehmet G?vercin'in kulland??? 07 LY 882 plakal? otomobilin korkuluksuz bir k?pr?den dere yata??na d??t???, sabaha kar?? 05:10'da Mustafa Korkmaz isimli vatanda??n polise haber vermesi ?zerine ortaya ??kt?.

Merkez Mahallesi 151. Sokak'?n Atat?rk Caddesi ile kesi?ti?i noktadaki k?pr? ?zerine hemen intikal eden polis ekipleri, suyun i?ine tavan? ?zerine d??m?? otomobil ve yan?nda Levent G?vercin'i, hareketsiz duran a?abeyini kucaklam?? halde buldu. Olay yerine gelen ?ekici ve itfaiye ekipleri Mehmet G?vercin'ii dere yata??ndan ??kard?. 112 Acil servis Sa?l?k Ekibinin yapt??? muayenede, G?vercin'in hayat?n? kaybetti?i anla??ld?.

G?vercin karde?lerin bulundu?unu ??renen kazazede yak?nlar? olay yerine geldi ve Mehmet G?vercin'in hayat?n? kaybetti?ini ??renince g?z ya?lar?na bo?uldular.

Arac?n dereye d??me an? kamerada

Yap?lan ara?t?rmada, G?vercin karde?lerin mantar toplamaya gittikten sonra Arslanbucak mahallesi'nde bir arkada?lar?yla g?r??t?kleri, daha sonra evlerine d?nmek i?in yola ??kt?klar? belirlendi. G?venlik kameralar?na yans?yan g?r?nt?lerde Kiri? Mahallesine ge?i? yolu olan Mustafa Ertu?rul Caddesi'ne yakla?t?klar? s?rada, bilinmeyen bir sebeple otomobilin yolun sa??na d?nerek k?pr?n?n kenar?na gelerek durdu?u g?r?ld?. G?r?nt?lerde, k?pr?n?n keran?nda duran otomobilin, birka? saniye sonra da ileri do?ru hareket ederek k?pr?den d??t??? kayda girdi. S?r?c? Mehmet G?vercin'in, otomobili geri vitese ge?iremedi?i ve kazan?n meydana geldi?i tahmin ediliyor.

?te yandan, mahalle sakinleri de korkuluksuz su kanallar? ve k?pr?lerin kazalara neden oldu?unu belirterek ?nlem al?nmas?n? istedi. Kazan?n meydana geldi?i yerde Y?ld?ray ?zen isimli vatanda?, ?Bu cadde, yerli ve yabanc? ?ok say?da turistin ?al??tepe ve Kiri? y?n?nde y?r?y?? yapt?klar? g?zergah. Bir yerde kald?r?m var, sonra bak?yorsunuz kald?r?m bitmi?. Buradaki gibi korkuluk olmayan yerler var. Bu y?zden kazalar oluyor, turistler d???p yaralan?yor. Bu g?zergah ?zerinde bir ?al??ma yap?larak g?venli hale getirilmeli.? ?eklinde konu?tu.