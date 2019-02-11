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Kazadan yaralanmadan kurtuldu, cezadan kurtulamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kimsenin burnu kanamazken, ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsüne 2018 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kimsenin burnu kanamazken, ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsüne 2018 TL para cezası uygulandı.


Kaza, Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö.'nün kullandığı 07 LNJ 06 plakalı otomobil ile Muhittin Ersoy Bulvarında Sarılar merkez istikametine seyir halindeki E.A.'nın kullandığı 07 ADT 608 plakalı motosiklet çarpıştı.


Otomobil ve motosiklette hasar meydana gelen kazada, kimsenin burnu bile kanamadı. Kazaya karışan sürücülerin kendi aralarında anlaşamamaları nedeniyle olay yerine gelen ilçe jandarma trafik ekipleri, kaza ile ilgili gerekli tutanakları tutarken, ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 36/3-A maddesi gereğince 2018 TL para cezası uygulandı.

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